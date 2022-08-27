Карлос Сайнс: «Рад, что стартую с поула, но не рад отставанию от Ферстаппена»

Пилот высказался о старте с поула на Гран-при Бельгии.

В квалификации Сайнс проиграл гонщику 0,632 секунды, однако нидерландец отправится в конец решетки из-за моторного штрафа.

«Я рад, что буду стартовать с поула, но, конечно, не так рад отставанию от Макса в этот уик-энд и отрыву «Ред Булл».

Надо продолжать разбираться, почему болиды «Ред Булл» так быстры на этой трассе. Но старт с поула – это здорово. Завтра постараемся победить.

Наш гоночный темп, думаю, лучше, чем квалификационный, но все еще можно что-то найти», – сообщил Карлос.

Гран-при Бельгии-2022. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

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