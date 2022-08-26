Формула-3. Бельгия. Квалификация. Коллет выиграл поул, Смоляр – 7-й

Пилот «МП Моторспорт» Кайо Коллет показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Спа.
Вторым стал гонщик «Трайдента» Зейн Мэлони, третьим – Франческо Пицци из «Хароуза». Пилот «МП Моторспорт» Александр Смоляр завершил сессию седьмым.
Лидеры чемпионата Исак Хаджар («Хайтек») и Виктор Мартен («АРТ») оказались на 23-й и 24-й позициях, соответственно, Артур Леклер из «Премы» – на 20-й.
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