Комиссия «Ф-1» по утверждению контрактов рассмотрит дело Пиастри на неделе после Гран-при Бельгии

Комиссия «Формулы-1» рассмотрит контрактную ситуацию Оскара Пиастри на неделе после Гран-при Бельгии.

Ситуация с будущим Пиастри вызвала множество споров – на пилота претендуют и «Альпин», и «Макларен».

После того, как принял решение перейти в , в «Альпин» почти сразу объявили о подписании контракта с Оскаром Пиастри на сезон-2023. Однако сам гонщик вскоре выступил с опровержением, заявив, что не собирается выступать за «Альпин».

Позже стало известно, что Пиастри уже успел подписать контракт с «Маклареном» – где в следующем сезоне должен заменить .

В «Альпин» же настаивают на легальности контракта с Пиастри и хотят, чтобы дело было рассмотрено Комиссией «Ф-1» и , которая занимается регистрацией и утверждением контрактов гонщиков «Формулы-1».

При этом ранее сообщалось, что контракт Пиастри с , в теории позволявший команде утвердить его в статусе призового пилота на сезон-2023, на самом деле был подписан не с гоночной конюшней, а с молодежной Академией «Альпин».

После того, как Комиссия рассмотрит все обстоятельства и изучит юридические доказательства, она уведомит ФИА о том, в какой именно команде будет действовать суперлицензия пилота.

Комиссия по регистрации и утверждению контрактов была создана после инцидента, связанного с переходом Михаэля Шумахера из «Джордана» в «Бенеттон» в 1991 году.

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