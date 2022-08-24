Зак Браун: «Достигли с Риккардо соглашения, которое устроило все стороны. Надеемся, он остается в «Ф-1»

Исполнительный директор «Макларена» прокомментировал достижение договоренности с о досрочном расторжении контракта.

Риккардо согласился не использовать опцию продления и его соглашение с «Маклареном» истечет по окончании сезона-2022.

«Думаю, будет справедливым признать – мы все были удивлены, что не добились лучших результатов, что у нас не было больше таких гонок, как в Монце. Даниэль пришел к нам в статусе семикратного победителя Гран-при, а уходит в статусе восьмикратного победителя, хотя до конца этого сезона остается еще девять гонок, так что кто знает, что еще может случиться в этом сезоне. Надеюсь, что в новой обстановке Даниэль найдет свою лучшую форму».

Браун не стал раскрывать подробностей условий, по которым Риккардо согласился досрочно расторгнуть контракт:

«Я не буду вдаваться в контрактные детали и подробности. Скажу лишь, что мы достигли соглашения, которое устроило все стороны. И я также скажу так – мы очень надеемся, что Даниэль останется в «Ф-1» в следующем сезоне. Мы ничего не знаем о его планах, за исключением его желания остаться на стартовой решетке. И в интересах спорта мы конечно надеемся, что он останется в чемпионате.

Мы (в «Макларене») никогда даже не обсуждали вариант, при котором мы могли бы запретить Даниэлю выступать где-либо в следующем сезоне. Он друг нашей семьи и всегда им будем. Могу сказать, что в «Макларене» мы бы никогда не пошли на вариант, при котором стали бы ограничивать возможности гонщика выступать в любых гоночных сериях».

Также Браун прокомментировал вероятность дальнейшего сотрудничества «Макларена» с Риккардо в других гоночных сериях, если австралиец не найдет себе места в «Формуле-1»:

«Мы все большие фанаты Даниэля Риккардо. И у нас есть программы в других гоночных сериях. Если Даниэлю будет это интересно, мы с удовольствием обсудим варианты. Пусть Даниэль сам расскажет о своих намерениях. Просто мне кажется, что в данный момент он всецело сосредоточен на «Формуле-1».

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