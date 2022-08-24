Хуан-Пабло Монтойя: «На Гран-при Бельгии я бы поставил на Леклера»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что считает главным фаворитом в борьбе за победу на .

«Я бы поставил на Шарля Леклера. Обычно главным претендентом на победы во многих гонках я выбираю Макса, но мне кажется, что «Спа» может оказаться трассой «Феррари». Это хорошая, быстрая трасса, а у «Феррари» отличный темп.

Есть трассы другого типа, вроде трека в Будапеште. Очень сложные, техничные, где трудно собрать круг воедино и показать хорошее время. В то время как «Спа» – более плавная трасса, показать оптимальное время на круге там проще. Так что я думаю, что быстры там будут и Чеко Перес, и . Но если бы мне прямо сейчас нужно было сделать ставку, я бы поставил на Леклера и «Феррари», – отметил колумбиец.

Монтойя признал, что «Феррари» сама упустила отличный шанс выиграть титул в этом сезоне, учитывая превосходство в скорости на старте чемпионата:

«В «Феррари» сделали самую быструю машину, но не слишком здорово этим воспользовались. Они наделали слишком много ошибок и люди задаются вопросом, когда же «Феррари» наконец-то все сделает правильно? И когда это случится, будет ли их машина все еще достаточно быстра?

Если они со всем разберутся и поймут, как должны действовать, улучшат стратегию, то смогут выигрывать множество гонок. Посмотрите на то, что случилось в Монако, в Венгрии – сколько было гонок, в которых они упускали свои шансы. Такое ощущение, что в порой просто боятся принимать решения, как мне кажется. И именно это бьет по ним сильнее всего».

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