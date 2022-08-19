Мик Шумахер: «Не вижу причин, почему я не могу попасть в топ-2 в «Ф-1» – я делал это во всех младших сериях»

Пилот призвал прессу ответственнее приступать к критике гонщиков.

В первой половине сезона-2022 Мик неоднократно попадал в крупные аварии. Впоследствии ему удалось провести ряд удачных этапов и заработать 12 очков.

«Люди в какой-то мере сосредоточены на создании заголовков. Я понимаю, что им нужно зарабатывать деньги, и они должны делать что-то такое. С другой стороны, я бы был признателен, если бы люди тратили время, чтобы собрать факты», – заявил Шумахер.

Немецкий гонщик поделился амбициозными целями и сообщил, что инциденты не влияют на его самооценку:

«Я не возвращаюсь к ним. Я понимаю свои возможности, понимаю, чего стою – вот на чем я сосредоточен. Я просто стараюсь выдать свой максимум, и этого должно хватать для хороших результатов. Так было в «Формуле-2», «Формуле-3», а также в «Формуле-4». Во всех младших сериях мне удавалось стать вторым или первым. Не вижу причин, почему я не могу добиться того же в «Формуле-1».

Я знаю, что необходимо сделать, чтобы прибавить. Мне нужно было поразмышлять обо всем произошедшем, но также подумать и о том, почему я в «Формуле-1». Во многом потому, что я люблю этот спорт. Такие мысли помогли вернуть позитивный настрой, и затем я выступал хорошо».

Шумахер становился чемпионом «Формулы-2» и «Формулы-3» и вице-чемпионом немецкой и итальянской «Формул-4».

Также Мик признался, что прогресс по ходу года связан и с настройками болида:

«Мне кажется, на старте сезона мы слегка потерялись в плане настроек. Пришлось начинать с нуля. Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с тем, что было в тех гонках, мы можем быть очень и очень довольны».

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