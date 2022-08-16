Ландо Норрис: «Жаль, что у «Макларена» нет проблем «Мерседеса»

сообщил, что в «Макларене» завидуют проблемам «Мерседеса».

Норрис поделился мыслями о том, что «Мерседес» испытывает трудности в квалификациях, в то время как для «Макларена» скорость на одном круге является сильной стороной. При этом немецкая команда стабильно попадает на подиумы, а Ландо заезжал в призы лишь однажды.

Британец согласен, что в квалификациях «Макларен» прыгает выше головы.

«Да, немного. Но мне не нравится говорить так: ты просто показываешь результат, который возможен в данный момент.

Мне кажется, я тоже выступаю здорово [в квалификациях]. Круг [во Франции] вышел очень и очень хорошим. Но мне нужна машина – я просто делаю, что она позволяет.

По воскресеньям ощущения, словно болид отличается. Мы все еще пытаемся понять, почему по субботам выступаем лучше. Даже если мы соперничаем с лидерами в квалификациях, нет гарантии, что в гонке покажем скорость. В этом плане необходимы улучшения.

По субботам пелотон всегда плотнее, чем по воскресеньям. [Во Франции] у «Мерседеса» были проблемы в субботу, и они такие: «О, что произошло? Мы заняли второе и третье места [в гонке]?» Жаль, что у нас нет таких проблем», – признался пилот «Макларена».

По мнению Ландо, разница между квалификационной и гоночной формами команд стала заметнее в 2022 году:

«Болиды работают иначе, и видно, что скорости пилотов в разные дни отличаются – может, чуть больше, чем в последние годы. Машины чувствительны к ветру и тому подобным условиям».

«Макларен» четверым скопировал «Ред Булл» – теперь гоняет квалы в темпе «Мерседеса». Потенциал – еще выше

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