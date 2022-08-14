Маркус Эрикссон: «В «Феррари» не хватает доверия между гонщиками и командой»

Пилот высказался о неудачах «Феррари» в нынешнем сезоне.

Экс-напарник Эрикссона Шарль Леклер ушел на летний перерыв с отставанием в 80 очков от пилота . В Кубке конструкторов Скудерия проигрывает 97 баллов.

«Он (Леклер) в этом году быстр, но проблем много. Одна из причин [аварии] на «Поль Рикаре», как мне кажется, в том, что Шарль разочарован, он хочет побеждать в гонках. Поэтому он атакует – возможно, слишком сильно. Тяжелая ситуация для Шарля: думаю, он понимает, что возможность побороться за чемпионство действительно была. И ничего не получается, поскольку какие-то вещи он не может контролировать.

Команда очень быстрая весь сезон. Тем не менее, ей удалось оказаться на 80 очков позади и постоянно проваливаться, верно? Если нет проблем со стратегией, болид ломается или Шарль попадает в аварию. Постоянно что-то происходит, такое ощущение. Просто безумие, что «Феррари» не способна использовать возможности такой хорошей машины.

В Венгрии у «Феррари» появился прекрасный шанс отыграть очки в чемпионате, но они финишировали позади, а Макс победил. Удивляет, что такое происходит гонка за гонкой.

Полагаю, с точки зрения пилота проблема заключается в том, что и Карлос [Сайнс], и Шарль несколько раз сомневались в решениях пит-уолл во время гонок. Гонщику нужно доверие в команде. Похоже, его не хватает между «Феррари» и пилотами. Это, безусловно, большая проблема.

После того, как потеряно столько очков, не знаю, остались ли шансы вернуться в борьбу во второй части сезона», – отметил действующий победитель «500 миль Индианаполиса» в интервью Sky Sports.

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