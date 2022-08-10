Пьер Гасли о неудачной первой половине сезона: «Нехватка скорости в квалификации в дальнейшем осложняет жизнь в гонке»

Пилот поделился мнением о том, как для него сложилась первая половина сезона-2022.

По словам Гасли, ухудшение результатов относительно прошлого сезона случилось сразу по ряду причин.

«Думаю, тут все просто. На то есть две причины. Первая связана с потерей конкурентоспособности в квалификации, в то время как в прошлом году в квалификациях мы наоборот были очень и очень сильны.

Я стабильно проходил в третий сегмент квалификации, а в первом сегменте мне хватало одного комплекта шин, чтобы пройти дальше. Нынешний же сезон стал первым, по ходу которого на нас сказался тот факт, что нехватка скорости в квалификации в дальнейшем осложняет нам жизнь в гонке.

Вторая причина связана с тем, что шаг вперед смогли сделать наши прямые конкуренты – «Альфа Ромео», «Альпин», «Хаас». В прошлом году мы боролись за лидерство среди команд средней группы, и я даже не помню, сколько раз квалифицировался на одном ряду с Шарлем Леклером…

Он был будто моим напарником. Мы часто занимали 5-6 места. В этом же году ситуация совсем другая. Помимо того, что мы в целом не слишком конкурентоспособны, у нас несколько раз возникали проблемы с машиной, порой случались какие-то глупые вещи, вроде поломки задней части машины на круге выезда из боксов на стартовую решетку.

С нами случались разные контакты, столкновения, возникали механические проблемы, потом проблемы с тормозами, даже проблемы с системой отсчета времени, из-за которой в Монако мне не хватило буквально одной секунды, чтобы уйти на быстрый круг.

Порой нам удавалось добраться до финиша и заработать очки, однако когда в гонке ты стартуешь с конца, ты всегда рискуешь попасть в какой-нибудь инцидент в первом повороте, ты в большей степени уязвим к каким-то неожиданностям. И все это влияет на твою итоговую позицию на финише. И это при том, что машина этого года не так хороша, как прошлогодняя», – рассказал Гасли.

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