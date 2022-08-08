Фелипе Масса: «К сожалению, «Феррари» слишком часто принимала неверные решения, битва за титул закончена»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что уже проиграла борьбу за чемпионский титул – и в личном зачете, и в Кубке конструкторов.

«Приятно видеть возвращение «Феррари» в борьбу за самые высокие места, это ясно всем. Это здорово повысило интерес к «Формуле-1», когда в начале сезона «Феррари» вернулась на победный путь и начала борьбу за титул.

К сожалению, из-за того что команда слишком часто принимала неверные решения, а также из-за частого невезения, «Феррари» в итоге выпала из борьбы за титул. Из-за своих ошибок команда проиграла слишком много гонок, упустила слишком много побед. И это очень досадно, потому что хотелось видеть, как «Феррари» борется до самого конца чемпионата. Но битва за титул закончена. По сути, борьба уже завершилась и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. Макс Ферстаппен выступает потрясающим образом и без сомнения заслуживает стать двукратным чемпионом.

«Феррари» больше не борется за победу в чемпионате, а также команда рискует проиграть второе место в Кубке конструкторов . И вполне понятно, по каким давлением в таких условиях находится «Феррари» – день за днем, гонку за гонкой. А такое давление никогда не пойдет на пользу итальянской команде», – рассказал Масса.

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