Гоночный директор «Феррари»: «С начала сезона Сайнс добился огромного прогресса»

Гоночный директор Лоран Мекьес отметил прогресс в последних гонках перед летним перерывом в чемпионате.

При этом, по мнению Мекьеса, стабильные выступления все равно не делают Сайнса лидером команды.

«Вы правы, когда говорите о том, что в последнее время Карлос провел сразу несколько сильных гоночных уик-эндов. Это и Сильверстоун, и Австрия, и Франция. И мы этому рады. Хотя за исключением гонки на «Сильверстоуне» (которую Сайнс выиграл) это и не нашло отражений в результатах, поскольку Карлосу приходилось справляться и с другими проблемами.

Но вы абсолютно правы, когда говорите о том, что с начала сезона Карлос добился огромного прогресса. И в начале сезона мы также не скрывали, что машина поначалу не очень хорошо ему подходила, что вполне естественно.

Нам пришлось много работать с ним, с его инженерами, со всеми специалистами в Маранелло, чтобы улучшить ситуацию и чтобы Карлос стал чувствовать себя комфортнее за рулем болида. И да, на все нужно время.

И Карлос медленно но верно, как кажется, движется в правильном направлении, что является еще одной хорошей новостью для команды.

Делает ли такой прогресс кого-то лидером? Нет, не делает, лидерские качества – это другое. И мы знаем, что у нас есть два очень хороших гонщика. И мы относимся к ним так, чтобы это помогало команде оказаться на максимально высоких позициях в чемпионате», – рассказал Мекьес.

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