Отмар Сафнауэр об уходе Алонсо в «Астон Мартин»: «Сейчас наша команда выступает на заметно более высоком уровне»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр уверен, что французская команда как минимум в ближайшие годы будет опережать «Астон Мартин» – несмотря на то, что конкуренты переманили у них .

В нынешнем сезоне «Альпин» с 99 очками на счету занимает четвертую сточку в зачете Кубка конструкторов. В то время как удалось пока набрать лишь 20 очков и команда занимает девятую строчку.

При этом до своего назначения в Сафнауэр много лет работал в «Астон Мартин» (ранее «Рейсинг Пойнт» и «Форс-Индия»):

«Я хорошо знаю обе команды. Думаю, я и правда очень хорошо знаю «Астон Мартин», ведь я провел в этой команде 12 лет. Их я знаю даже лучше, чем людей в нашей команде.

И я знаю, что с тех пор, как я ушел оттуда в декабре, они наняли еще новых людей – я и сам принимал участие в вербовке многих из них. В том числе это касается Дэна Фэллоуса (бывший глава отдела аэродинамики «Ред Булл») и Эрика Блэндина из «Мерседеса». Так что да, я знаю, что они пытаются сделать.

Я отлично знаю людей и здесь, и там. И могу сказать, что у обеих этих команд большой потенциал. Но прямо здесь и сейчас наша команда выступает на заметно более высоком уровне. Сложно сказать, что случится в будущем, но в ближайшем будущем наша команда продолжит выступать на столь же высоком уровне, если еще не прибавит».

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