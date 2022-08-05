Карлос Сайнс: «Пока математические шансы на победу остаются – сдаваться нельзя»

Пилот заявил, что команда продолжит бороться за титул до тех пор, пока не потеряет математические шансы на победу.

На данный момент, за девять Гран-при до конца сезона, Сайнс в общем зачете отстает от Ферстаппена на 102 очка, в то время как его напарник уступает лидеру 80 очков.

«Думаю, для нас предельно очевидно, что именно мы должны делать. А именно выигрывать те гонки, в которых хочет победить Ферстаппен. Потому что 25 очков – это довольно много. Мне кажется, что в группе лидеров еще очень многое может произойти. Я думаю, что сражение двух команд будет идти до самого конца сезона.

Да, это правда, что (для победы в чемпионате) нам потребуется помощь от «Ред Булл» – потребуются их сходы, потери очков Максом. Но даже если этого не случится, пока математические шансы остаются – сдаваться нельзя.

Мне кажется, в спорте это вообще первое правило: пока это еще возможно, нужно продолжать верить, стараться выигрывать как можно больше, бороться до конца. А статистика в любом случае от тебя не зависит. Но до тех пор, пока победа статистически возможна, нужно продолжать попытки. И мы продолжим стараться прибавлять, ведь все, что вы выясните в этом году, может также пригодиться и в следующем сезоне», – рассказал Сайнс.

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