Фелипе Масса: «Сейчас нет гонщика, который бы выступал лучше Ферстаппена»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что сумел прибавить в сезоне-2022 и сейчас находится на пути к тому, чтобы стать двукратным чемпионом.

«Да, чрезвычайно впечатлен. Я был очень впечатлен и в прошлом году, но при этом в прошлом году у Макса было несколько гонок, несколько случаев борьбы с Льюисом Хэмилтоном, и порой он допускал ошибки. В этом же году он выступает просто превосходно.

Можно посмотреть на те же результаты последних квалификаций, где Макс зачастую был быстрее своего напарника на целую секунду. Макс демонстрирует, насколько хорош на самом деле. Сейчас нет гонщика, который бы выступал лучше него.

При этом команда работает с Максом как единое целое и блестяще исполняет стратегии. Так что для Ферстаппен все и правда складывается превосходно и он сейчас на пути ко второму титулу. И команда тоже заслуживает этот успех, ведь они построили очень быструю машину. Не только быструю, но и здорово работающую с шинами на дистанции гонки», – рассказал Масса.

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