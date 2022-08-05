«Макларен» ведет переговоры с Риккардо о прекращении сотрудничества в 2023 году (Motorsport)

Команда «Макларен» уже официально уведомила о желании прекратить с ним сотрудничество в 2023 году.

По информации Motorsport, в «Макларене» стремятся разобраться со всеми юридическими вопросами, чтобы подтвердить подписание контракта с .

При этом контракт Риккардо с «Маклареном» подразумевает опцию продления на сезон-2023, которой может воспользоваться гонщик.

В связи с этим, как сообщается, на данный момент «Макларен» подписал с Пиастри контракт на должность резервного пилота с возможностью повышения до статуса призового гонщика.

Теперь же «Макларен» и Риккардо ведут переговоры о расторжении контракта – предложение подразумевает, что Риккардо получит существенную сумму в том случае, если пойдет навстречу и не станет активировать опцию.

При этом Риккардо не заинтересован в переходе в другую гоночную серию и настроен продолжать карьеру в «Формуле-1». Сообщается, что после срыва сделки с Пиастри в кандидатуре Риккардо могут быть заинтересованы в . Не исключается и вариант с переходом в «Хаас».

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