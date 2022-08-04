Макс Ферстаппен о шансах побить рекорд Шумахера и Феттеля: «Постараемся выиграть как можно больше гонок, но победа в чемпионате важнее»

Пилот заявил, что не собирается расслабляться во второй половине сезона в связи с комфортным преимуществом в чемпионате.

«Конечно, лидерство с таким отрывом в чемпионате – это здорово. Но мы не можем позволить себе слишком часто демонстрировать такие выступления, как в субботу на «Хунгароринге».

Да и в гонке у нас тоже было несколько неприятных проблем вроде нестабильной работы сцепления и плохой работы коробки при переключении на повышенную передачу. Управлять болидом в таких условиях не слишком приятно. Конечно, победа и такое лидерство в целом – это здорово, но нужно продолжать работу».

Также Ферстаппен прокомментировал свои шансы побить рекорд «Формулы-1» по количеству гонок, выигранных по ходу одного сезона. В данный момент, за 9 этапов до конца чемпионата, на счету Ферстаппена уже 8 побед.

Рекорд же «Ф-1» по количеству побед в рамках одного сезона принадлежит Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю. Шумахер в 2004 году выиграл 13 из 18 гонок, а Феттель в 2013 году 13 из 19:

«Я даже не знаю. Конечно, мы постараемся выиграть как можно больше гонок из оставшихся. Но гораздо важнее, разумеется, будет сохранить лидерство в чемпионате. Это мы, разумеется, как раз и постараемся сделать».

Наш рейтинг гонщиков «Формулы-1» перед большим перерывом: Хэмилтон преследует Ферстаппена и Леклера, Шумахер – предпоследний

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