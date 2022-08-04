Гельмут Марко: «Раньше Ферстаппен был слишком импульсивным, но с каждой победой он становится все сильнее как гонщик»

Советник «Ред Булл» считает, что с годами стал заметно спокойнее и уже не так импульсивен, как в начале своей карьеры в «Формуле-1».

И что это делает Ферстаппена значительно более сильным гонщиком:

«Когда мы только привели Макса в «Формулу-1» в возрасте 17 лет, он был самым ярким талантом из всех гонщиков, которых я когда-либо встречал. Хотя тогда он действительно был слишком импульсивным. Но с каждой победой он становился все сильнее.

Когда на Гран-при Венгрии он обгонял одного соперника за другим, при этом сохраняя полное спокойствие, я подумал: за рулем нашей машины точно сидит Макс Ферстаппен? Чем сильнее выступает Макс – тем проще становится всей команде».

По словам Марко, битва за титул этого года оставляет у команды значительно более приятные ощущения, чем прошлогодняя:

«Борьба редко когда бывает такой интересной и приятной. Почти каждый уик-энд мы проводим с удовольствием. И это сильно отличается от того, что было в прошлом году. Тогда обстановка была слишком нервной.

Жаль, что у «Феррари» так много ошибок. Такие выступления (как в Венгрии) недостойны «Феррари». Мы искренне сожалеем об этом. Но «Феррари» еще обязательно вернется, у них очень сильная машина».

Также Марко считает, что общественности стоит в большей отдавать должное Ферстаппену, особенно после таких прорывов, как в Венгрии:

«Мне бы просто хотелось видеть, как люди будут больше ценить такие выступления Макса. После невезения в квалификации он стартовал десятым – и это на трассе, где обычно почти не происходит обгонов».

Эта брюнетка – автор победных стратегий Ферстаппена. Она рулит планами на пит-стопы «Ред Булл» и вынуждает «Феррари» ошибаться

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