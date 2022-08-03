Отмар Сафнауэр: «С возвращением Риккардо в «Альпин» не возникло бы никаких проблем»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр высказался о шансах на трансфер .

Риккардо выступал за французскую команду, ранее называющуюся «Рено», в 2019 и 2020 годах, после чего перешел в «Макларен». Даниэль считается претендентом на место уходящего в .

Сафнауэр прокомментировал потенциальное возвращение Риккардо до заявления Оскара Пиастри, который сообщил, что не станет выступать за «Альпин», несмотря на объявление команды.

«Посмотрите не Фернандо, к примеру – он приходит и уходит. Такое случается и с другими пилотами. Вообще не думаю, что это проблема.

Нам нужно сосредоточиться на планах на ближайшие 89-88 Гран-при. Надо сделать все возможное, чтобы планы включали в себя наилучшего гонщика из возможных», – сказал Сафнауэр.

Глава команды, по всей видимости, ожидал, что с контрактом Пиастри возникнут противоречия, так как привел в пример несостоявшийся переход из «БАР-Хонды» в в 2005 году (тогда Сафнауэр работал в «Хонде»).

«Я здесь давно и видел, как происходили подобные вещи. Дженсон подписал контракт с «Уильямсом» и в итоге остался в «БАР-Хонде» – если помните, никаких проблем не возникло. Я знаю, что Оскар отличается от Дженсона. Надеюсь, мы не пойдем по этому пути.

Но ваше предположение состоит в том, что гонщик хочет выступать где-то еще. Надеюсь, это не так. Однако я сталкивался с ситуацией, когда пилот некорректно подписал контракт с другой командой, и ему пришлось гоняться за тот коллектив, с которым было заключено изначальное соглашение. И абсолютно никаких проблем не было. Дженсон превосходно выступал за «БАР» и так и не перешел в «Уильямс», – отметил Отмар до скандального твита Оскара.

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