Даниэль Риккардо: «Когда я выехал на трассу на «харде», то подумал, что еду по льду»

Пилот подвел итоги Гран-при Венгрии, подтвердив, что шины «хард» просто не работали в условиях холодной погоды.

«Шины «хард» работали ужасно. Мне кажется, что шины «софт» тоже работали не лучшим образом, они очень быстро изнашивались. Так что единственные шины, на которых нам удалось что-то сделать в середине гонки, были покрышки «медиум».

Но да, когда я выехал на трассу на «харде», я подумал, что еду по льду. И контакт с болидом Ланса Стролла случился по той же причине. Я старался делать, что мог, чтобы избежать столкновения, но колеса просто заблокировались. Понятное дело, что я извиняюсь перед Лансом», – рассказал Риккардо.

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