Карлос Сайнс об ошибочном переходе на «хард»: «Мы проиграли, потому что у нас был плохой темп»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Венгрии, отметив, что команда упустила победу не из-за ошибки с тактикой, а из-за нехватки темпа в условиях падения температуры.

«Думаю, нам сегодня не хватало скорости. Я также не думаю, что сегодня мы много ошибались. Мне кажется, что когда вам не хватает скорости – как не хватало «Ред Булл» на Гран-при Австрии, например, – никто же не спрашивает о том, «почему «Ред Булл» опять ошиблись?» Нет. Просто сегодня у нас был очень плохой темп, как мне кажется.

Нам нужно все проанализировать и понять, как после пятницы, когда наш темп был на 0,5 секунды лучше, чем у всех остальных, при этом атакуя на пределе и не нагружая шины, в воскресенье износ шин мог настолько усилиться, притом что температура трассы упала на 30 градусов. На мой взгляд, победу мы упустили именно из-за нехватки темпа в таких условиях», – рассказал Сайнс.

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