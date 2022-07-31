Джордж Расселл: «Мы все сделали правильно, но Ферстаппен сегодня был для нас слишком быстр»

Пилот подвел итоги Гран-при Венгрии, отметив, что остался доволен выступлением команды.

«Я сумел очень хорошо стартовать, очень сильно проехал стартовые четыре круга и оторвался от Сайнса на три секунды. К сожалению, дождь все-таки прекратился и шины «медиум» у соперников заработали лучше. Но мы все равно сильно провели первый отрезок, а в дальнейшем дважды проводили ранние пит-стопы, стараясь закрыться от Макса и от «Феррари». Но в итоге Макс сегодня был для нас слишком быстр.

В итоге на последнем отрезке на «медиуме» мы оказались в сложной ситуации. У меня уже были некоторые трудности, инженер сказал, что до финиша еще 25 кругов, потом начался дождь, температура упала. Так что последние несколько кругов вышли очень сложными.

Льюис сегодня потрясающе выступил, в конце гонки его темп был значительно лучше, он очень сильно проехал средний отрезок. Думаю, как команда мы можем гордиться таким выступлением. Мы все сделали правильно, чтобы максимально повысить свои шансы на победу. К сожалению, победить нам не удалось, но как команда мы отработали хорошо», – рассказал Расселл.

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