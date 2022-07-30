Гельмут Марко о проблемах Ферстаппена: «Это, вероятно, худшая трасса, где такое только могло случиться»

Советник подвел итоги , выразив сожаление в связи с тем, что из-за неполадок в гонке Ферстаппену придется прорываться вперед на одной из самых не обгонных трасс чемпионата.

«После второго сегмента мы были настроены весьма оптимистично. Но в первой попытке Ферстаппен перетормозил на прогревочном круге. В результате передние шины были испорчены. А во второй попытке у нас возникли проблемы с двигателем».

Марко подтвердил, что команда знает о причинах поломки и что устранение неполадок не потребует замен элементов силовой установки и штрафов:

«Тем не менее, проблема в том, что случилось это именно в Венгрии. Это, вероятно, худшая трасса, где это только могло случиться, разве что после Монако и Сингапура, наверное».

Первый поул Расселла в «Ф-1»: ждал 73 Гран-при, привез Хэмилтону почти 0,8 секунды, подарил «Мерседесу» лучшую квалу сезона

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram