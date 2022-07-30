Серхио Перес: «Потерял несколько десятых секунды во втором повороте, когда мне помешал Магнуссен»

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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Венгрии.

По словам Переса, попасть в третий сегмент сессии ему помешал Кевин Магнуссен.

«Нам очень не повезло. Я потерял несколько десятых секунды на своем быстром круге. Сначала нам не хватило нескольких сотых секунды, а потом я потерял уже несколько десятых секунды во втором повороте, когда мне помешал Магнуссен. Мне пришлось очень глубоко заехать в тот поворот, и после этого я уже никак не мог отыграть потерянное время. Надеюсь, завтра мы продемонстрируем сильное выступление и отыграемся», – рассказал Перес.

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