Даниэль Риккардо: «Не думаю, что мы достаточно конкурентоспособны, чтобы бороться за поул»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед , при этом выразив сомнения, что команда сможет бороться за самые высокие места.

Риккардо закончил вторую практику с пятым временем, а его напарник Ландо Норрис показал второй результат.

«Вообще, как мне кажется, мы и сегодня утром были вполне конкурентоспособны. Надеюсь, тот факт, что мы были достаточно быстры по ходу обеих сессии, отражает истинное положение команды.

Не думаю, что мы достаточно конкурентоспособны, чтобы бороться за поул. Но мне кажется, что мы определенно взялись за дело – посмотрим, что будет с машиной вечером, и обязательно внесем какие-то изменения.

У меня нет причин заявлять, что завтра мы не сможем бороться за высокие места, но с этапа во Франции прошла всего неделя, сложно сильно изменить ситуацию за такое время.

Может быть, эта трасса подходит нам лучше, и я также уверен, что мы и правда сделали шаг вперед. Просто не такой большой, как может показаться. Как бы то ни было, сегодня хороший день», – рассказал Риккардо.

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