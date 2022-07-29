Гельмут Марко: «Феррари» очень быстра, «Ред Булл» явно не будет фаворитом на Гран-при Венгрии»

Советник поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Венгрии.

«Здесь очень много узких поворотов. За счет этого может быть очень быстрой и произвести сильное впечатление своим сцеплением с трассой. Для нас эта трасса – далеко не рай на земле. Последний раз мы выигрывали Гран-при Венгрии в 2014 году.

При этом с квалификации прогнозируют дождь. Да и фактор износа шин по ходу гонки тоже не стоит забывать. В любом случае, мы явно не будем фаворитами на , но постараемся выжать максимум», – рассказал Марко.

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