Гюнтер Штайнер о «белой «Феррари»: «Что «Хаас» должен был копировать, «Уильямс»?»

прокомментировал новый болид «Хааса», напоминающий «Феррари».

На Гран-при Венгрии команда привезла обновления, который достались только Кевину Магнуссену. Боковые понтоны и днище «Хааса» теперь похожи на те, что использует Скудерия. Также американский коллектив модифицировал кожух двигателя, форму корпуса, обтекатели задней подвески и внутренние обтекатели задних тормозов.

Еще до появления первых фото журналисты назвали машину «Хааса» «белой «Феррари».

«Если кто-то скажет, что мы копируем, у меня один ответ: «Что мы должны были копировать, «Уильямс»? При всем уважении к , у них совсем другая концепция, и они от нас отстают. Если копируешь, то копируй лучших, и в данный момент это «Феррари» и «Ред Булл». У нас тот же мотор, что и у «Феррари», те же коробка передач и подвеска – зачем нам копировать что-то еще? И они выигрывают гонки. Один плюс один – это по-прежнему два, и мы не настолько тупые.

Сейчас есть три концепции – «Феррари», и . Мы ближе к «Феррари», так что, разумеется, наблюдаем за тем, что предпринимает команда, и копируем. Но это требует времени: они должны запустить свою машину, проехать несколько гонок, а потом мы можем работать в аэротрубе.

Если у нас та же концепция, что у «Феррари», мы не станем копировать «Уильямс», это очевидно. Ты копируешь что-то похожее», – объяснил руководитель «Хааса».

Журналист «Ф-1» Шмидт о новинках «Хааса»: «Насколько я слышал, на Гран-при Венгрии мы увидим по сути белую «Феррари»

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Фото: твиттер команды «Хаас»