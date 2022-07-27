Журналист «Ф-1» Шмидт о новинках «Хааса»: «Насколько я слышал, на Гран-при Венгрии мы увидим по сути белую «Феррари»

Обозреватель Auto-motor-und-sport Михаэль Шмидт рассказал о крупном обновлении болида, которое команда «Хаас» готовит к Гран-при Венгрии.
Этап на «Хунгароринге» станет последним в первой половине сезона, после него «Формула-1» уйдет на месячный перерыв, а следующая гонка пройдет только в конце августа.
По словам Шмидта, в «Хаасе» подготовили фактически копию болида «Феррари».
«Это очень крупное обновление. Гюнтер Штайнер рассказал нам, что обновления будет видно невооруженным глазом, это будет совершенно другая, новая машина. Насколько я слышал, мы увидим по сути белую «Феррари», – рассказал Шмидт.
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