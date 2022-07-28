Макс Ферстаппен: «Феттель многого добился в «Ф-1», его решение было ожидаемым»

Пилот прокомментировал решение завершить карьеру в «Формуле-1» по окончании сезона-2022.

«Феттель уже очень многого добился в «Формуле-1», так что его решение завершить карьеру вполне понятно. У него была отличная карьера, он выиграл много гонок. И титулов!

К тому же он, безусловно, является замечательным послом для «Формулы-1». Думаю, что его решение завершить карьеру было ожидаемым, ведь никто из нас не молодеет, рано или поздно каждый из нас уйдет из гонок.

Конечно, когда этот момент все-таки наступает – это не слишком здорово. Но что поделать. Теперь для него пришло время наслаждаться жизнью и проводить время с семьей», – рассказал Ферстаппен.

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