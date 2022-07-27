Дэвид Култхард: «Борьба за титул не закончена, Ферстаппен тоже может терять очки»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением об аварии на .

Култхард считает, что несмотря на полученный удар у Леклера еще остаются шансы догнать в борьбе за титул.

«Леклер и Ферстаппен примерно одного возраста, но у Макса на счету уже есть чемпионский титул, и это дает ему больше психологической свободы. Раньше у Макса тоже были ошибки, помните Гран-при Монако? Теперь же он почти не ошибается, и это одна из его сильнейших сторон.

Когда я увидел болид Леклера в стене, то очень надеялся, что причиной аварии была механическая поломка, что у него сломалась педаль газа. Ведь такие ошибки лишь усиливают давление на пилота, а у Леклера уже была ошибка в Имоле.

В своей карьере в «Ф-1» я не был так быстр, как Леклер, но похожие моменты со мной тоже случались. Например, на Гран-при Австралии 1995 года, или в 1999 году на «Нюрбургринге», где я тоже лидировал. Такие ошибки сильно расстраивают.

При этом я уверен, что Леклер уже очень скоро будет мотивирован на сто процентов, будет стараться забыть этот момент. У «Феррари» и Леклера есть очень мощное оружие в борьбе за титул – это скорость.

Когда болид «Феррари» быстр, Сайнс тоже это показывает. А Шарль даже стабильнее Карлоса. Так что борьба еще не закончена – в начале сезона у Макса уже были проблемы, он терял очки и был вынужден отыгрываться. Так что Макс тоже еще может терять очки», – рассказал Култхард.

Не нужно жалеть Леклера – он годами хвалится контролем над эмоциями, а потом орет по радио. Они с «Феррари» стоят друг друга

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