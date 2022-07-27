Даниил Квят: «После «Формулы-1» вряд ли мог придумать что-то круче выступлений в NASCAR»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал о том, как ему пришла идея попробовать себя в гонках NASCAR.

Квят совсем недавно объявил о том, что выступит за рулем «Тойоты» #26 (под этим номером Даниил гонялся в «Ф-1») за команду «Хезеберг». Заезд состоится 31 июля на дорожной конфигурации «Индианаполиса».

«Сейчас я хочу потратить много сил на NASCAR, чтобы сделать все возможное для того, чтобы быть конкурентоспособным. После карьеры в «Формуле-1» я хочу заниматься чем-то действительно классным, крутым. И после «Формулы-1» я вряд ли мог придумать что-то круче NASCAR, это уж точно.

У NASCAR Cup Series очень богатая история, эти гонки чрезвычайно популярны как в США, так и во всем мире. Мне кажется, что NASCAR удается сохранять отличный баланс между современными соревнованиями и гонками старой школы.

И мне было очень любопытно попробовать себя в этих гонках. Ведь это очень жесткие гонки. В них гоняются очень жесткие ребята, на самом высоком уровне. Я уже несколько лет хотел попробовать себя в этих гонках, и вот теперь у меня наконец-то появилась такая возможность.

Чем бы я ни занимался, я всегда стараюсь выкладываться на максимуме. Я всегда любил соревноваться и хочу достичь сильных результатов. Я открыт для гонок на овалах и хочу попробовать совершить этот переход. Я хочу бороться за самые лучшие результаты и однажды постараться стать чемпионом.

Я всегда был большим фанатом контактных гонок. И у меня никогда не было проблем с тем, чтобы расставить локти пошире и пробить себе путь вперед. И не думаю, что с таким подходом у меня будут проблемы в NASCAR. Я привык к таким гонкам, они мне нравятся», – рассказал Квят.

Квят стартовал в главных гонках США – под самоиронию о скорости на тестах и в шлеме с наклейкой «стальные шары»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram