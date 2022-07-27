Гран-при Венгрии-2022. Расписание трансляций

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Sports.ru представляет календарь 13-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Венгрии.

Заезды «Формулы-1»«Формулы-2» и «Формулы-3» на автодроме «Хунгароринг» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. В рамках уик-энда состоится пятый этап Серии W.

Хунгароринг, Модьород
29-31 июля 2022 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 15:00 🌤️
2-я практика: 18:00 🌤️
 
Суббота
 
3-я практика: 14:00 ☀️
Квалификация: 17:00 ☀️
 
Воскресенье
 
Гонка: 16:00 ☁️
 
Расписание заездов «Формулы-2», «Формулы-3» и Серии W
 
Пятница
 
Практика «Ф-3»: 10:30
Практика «Ф-2»: 11:40
Практика Серии W: 12:50
Квалификация «Ф-3»: 16:30
Квалификация «Ф-2»: 19:30
Квалификация Серии W: 20:25
 
Суббота
 
1-я гонка «Ф-3»: 12:00
Гонка Серии W: 15:40
1-я гонка «Ф-2»: 19:00
 
Воскресенье
 
2-я гонка «Ф-3»: 11:05
2-я гонка «Ф-2»: 12:35
 
время московское
 

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