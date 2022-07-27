Гран-при Венгрии-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 13-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Венгрии.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на автодроме «Хунгароринг» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. В рамках уик-энда состоится пятый этап Серии W.

Хунгароринг, Модьород

29-31 июля 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 15:00 🌤️

2-я практика: 18:00 🌤️

Суббота

3-я практика: 14:00 ☀️

Квалификация: 17:00 ☀️

Воскресенье

Гонка: 16:00 ☁️

Расписание заездов «Формулы-2», «Формулы-3» и Серии W

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:30

Практика «Ф-2»: 11:40

Практика Серии W: 12:50

Квалификация «Ф-3»: 16:30

Квалификация «Ф-2»: 19:30

Квалификация Серии W: 20:25

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 12:00

Гонка Серии W: 15:40

1-я гонка «Ф-2»: 19:00

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 11:05

2-я гонка «Ф-2»: 12:35

время московское

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