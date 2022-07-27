Гран-при Венгрии-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 13-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Венгрии.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на автодроме «Хунгароринг» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. В рамках уик-энда состоится пятый этап Серии W.
Хунгароринг, Модьород
29-31 июля 2022 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 15:00 🌤️
2-я практика: 18:00 🌤️
Суббота
3-я практика: 14:00 ☀️
Квалификация: 17:00 ☀️
Воскресенье
Гонка: 16:00 ☁️
Расписание заездов «Формулы-2», «Формулы-3» и Серии W
Пятница
Практика «Ф-3»: 10:30
Практика «Ф-2»: 11:40
Практика Серии W: 12:50
Квалификация «Ф-3»: 16:30
Квалификация «Ф-2»: 19:30
Квалификация Серии W: 20:25
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 12:00
Гонка Серии W: 15:40
1-я гонка «Ф-2»: 19:00
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 11:05
2-я гонка «Ф-2»: 12:35
время московское
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