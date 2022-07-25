Квят прошел процедуру подгонки сиденья – гонщик продолжает готовиться к дебюту в NASCAR

Бывший пилот «Формулы-1» продолжает подготовку к дебюту в гонках NASCAR.

Ранее команда Team Hezeberg выпустила пост, где показала прибытие российского пилота на базу с вещами. Хотя официально о подписании контракта пока объявлено не было.

Даниил будет выступать на машине #27 за рулем «Форда» Mustang.Предположительно, первое выступление ожидается на дорожной конфигурации «Индианаполиса» (31 июля) либо на трассе «Уоткинс-Глен» (21 августа).

Сейчас же Квят выложил в своих соцсетях фотографию с процедуры подгонки сиденья за рулем машины .

Квят стартовал в главных гонках США – под самоиронию о скорости на тестах и в шлеме с наклейкой «стальные шары»

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