Журналист «Ф-1» Кравиц: «Поведение Феттеля говорит о том, что это его последний год в «Формуле-1»

Журналист Sky Sports Тед Кравиц считает, что пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель может завершить карьеру в «Формуле-1» по окончании сезона.

По мнению Кравица, на это намекает поведение Феттеля в паддоке – при этом в «Астон Мартин» уже сделали немцу предложение продлить контракт.

«В «Астон Мартин» хотят, чтобы Феттель остался. Насколько я понимаю, они сделали ему предложение. Я лишь не знаю, собирается ли Феттель принять это предложение. Вот, что сейчас происходит.

Себастьян сейчас ведет себя определенным образом, совершает определенные поступки – например, привез своих детей на трассу на Гран-при Австрии. И это поведение позволяет предположить, что это последний год Феттеля в «Формуле-1».

Или взять все вот эти заезды на исторических болидах – «Уильямс» на «Сильверстуоне», «Астон Мартин» во Франции. Я полагаю, что это и правда будет последний год Себастьяна в «Ф-1» и он уже принял решение. Но посмотрим, что получится в итоге», – рассказал Кравиц.

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