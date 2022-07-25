Гельмут Марко: «В квалификации Сайнс проехал просто космический круг, мы были почти в секунде позади»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что последние обновления значительно повысили эффективность работы болида «Феррари».

На Гран-при Франции в «Ред Булл» изначально видели себя фаворитами в гонке, учитывая то, что износ шин на «Феррари» должен был быть значительно выше. Однако по ходу воскресного заезда эти проблемы практически никак себя не проявили.

За счет заднего антикрыла «Феррари» удалось сократить разницу в максимальной скорости на прямых, а обновленное днище еще улучшило поведение машины в поворотах и в целом на круге.

По словам Марко, тревожным моментом для «Ред Булл» стало время Карлоса Сайнса во втором сегменте квалификации, которое потом не удалось побить никому, кроме победителя сессии Шарля Леклера.

«В квалификации Сайнс проехал какой-то просто космический круг. Мы были почти в секунде позади него. Если «Феррари» сможет регулярно показывать такие времена прохождения круга, у нас появится много пищи для размышлений», – рассказал Марко.

«Феррари» дергала Сайнса сменой стратегии даже на середине подиумного обгона. А еще завалила Карлосу пит-стоп и тормозила как могла

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram