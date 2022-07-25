Нико Хюлькенберг: «Может, Леклер тоже хочет защитить «Феррари»

Бывший пилот «Формулы-1» Нико Хюлькенберг не уверен в ошибке Шарля Леклера на Гран-при Франции.

Гонщик «Феррари» сошел после вылета в барьеры. Леклер, лидировавший на момент аварии, признал ошибку.

«Это немного забавно. Может, он тоже хочет защитить «Феррари», – отметил Хюлькенберг в эфире Servus TV.

Схожие мысли высказал и чемпион мира 2016 года Нико Росберг, который утверждает, что Леклер «рано взял на себя вину».

«Если не повезло с порывом ветра, ты можешь внезапно потерять 20 процентов прижимной силы», – предположил Росберг.

Нико Росберг: «Леклер рано взял на себя вину за аварию – я все еще не верю, что это ошибка»

Ярость Леклера из-за ошибки и полета в стену вместо победы – тяжелое дыхание, злобный крик. Такого Шарля мы еще не слышали

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