Гельмут Марко: «Досадно, что Леклеру вот так не повезло, мы могли увидеть сражение на высочайшем уровне»

Советник подвел итоги Гран-при Франции, посочувствовав Шарлю Леклеру, который попал в аварию и сошел с дистанции гонки.

«Мы очень рады за Макса. Досадно, что Леклеру вот так не повезло. Мы планировали сделать андеркат на том круге. Но что нас удивило – так это то, шины держались лучше, чем мы ожидали, а обгонять при этом было намного сложнее. Вы и сами видели это на примере «Феррари» и «Мерседеса».

Я не знаю, что именно случилось с Леклером. По радио мы слышали, что у него опять что-то случилось с педалью газа – то же, что чуть не «убило» его в Австрии.

Очень досадно, что все так закончилось, ведь мы могли бы увидеть сражение на высочайшем уровне, хотя у нас, вероятно, было бы небольшое преимущество. Не слишком здорово и то, что Леклер уже дважды сходил с дистанции из-за проблем с двигателем», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Франции: Леклер убрался в барьеры, «Феррари» изо всех сил подрывала прорыв Сайнса на подиум с последнего ряда

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