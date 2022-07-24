Гельмут Марко: «Со стороны «Феррари» было бы слишком рискованным использовать двигатель на полной мощности на дистанции всей гонки»

Советник высоко оценил шансы команды в борьбе за победу на .

По мнению Марко, старт с поула вряд ли сильно поможет Леклеру, если оба пилота «Ред Булл» смогут оказывать на него давление. В том числе за счет разнообразия стратегий.

«У нас есть возможность успешно использовать тактику и с одним, и с двумя пит-стопами. Будем надеяться, что Перес тоже сможет бороться с , ведь у них, очевидно, есть только одна машина в группе лидеров.

С этой точки зрения у нас хорошие стартовые позиции. К тому же, по статистике, обладатель поула далеко не всегда выигрывает гонку на этой трассе.

Более того, мы уже видели некоторые проблемы с мотором у «Феррари». И с учетом очень жаркой погоды и того факта, что большая часть круга здесь проходится на полном газу, мы считаем, что с их стороны было бы слишком рискованным использовать свой двигатель на полной мощности на дистанции всей гонки.

В то же время у двигателя «Хонды» нет таких перепадов. Наши моторы работают хорошо и стабильно. С точки зрения надежности техники у нас тоже все хорошо, беспокоиться не о чем. Гонка будет тяжелая, но, весьма вероятно, зрителям она понравится», – рассказал Марко.

Леклера на поул тянул напарник – разгонял Шарля на важной прямой, хотя штраф за мотор уничтожил смысл в его квале

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