Ландо Норрис: «Не верю ни слову Алонсо о темпе «Макларена». Это психологические игры»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о «психологических играх» Фернандо Алонсо.
Норрис стал пятым в квалификации к Гран-при Франции, Алонсо – седьмым.
Темп «Макларена» озадачил Фернандо. В то же время пилот «Альпин» предположил, что британская команда могла пожертвовать гоночной скоростью ради квалификации:
«Честно говоря, времена Ландо, который был быстрее на полсекунды – немного перебор, для нас они недостижимы. Это повод для беспокойства.
Но посмотрим, каков их гоночный темп, работа с шинами, стратегия и прочее. Надеюсь, мы сможем бросить вызов».
Норрис признался, что не относится к анализу Алонсо серьезно:
«О, это Фернандо. Он играет в психологические игры. Он знал, что я приду сюда [к прессе] после него. Не верю ни одному слову.
Мы не ожидали, что выйдем в третий сегмент, и пятое место – шаг вперед. Надеюсь, в воскресенье сценарий будет похожим. Я рассчитываю на хорошую гонку и хорошую борьбу с Фернандо».
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