Ландо Норрис: «Не верю ни слову Алонсо о темпе «Макларена». Это психологические игры»

Пилот «Макларена» рассказал о «психологических играх» .

Норрис стал пятым в квалификации к , Алонсо – седьмым.

Темп озадачил Фернандо. В то же время пилот предположил, что британская команда могла пожертвовать гоночной скоростью ради квалификации:

«Честно говоря, времена Ландо, который был быстрее на полсекунды – немного перебор, для нас они недостижимы. Это повод для беспокойства.

Но посмотрим, каков их гоночный темп, работа с шинами, стратегия и прочее. Надеюсь, мы сможем бросить вызов».

Норрис признался, что не относится к анализу Алонсо серьезно:

«О, это Фернандо. Он играет в психологические игры. Он знал, что я приду сюда [к прессе] после него. Не верю ни одному слову.

Мы не ожидали, что выйдем в третий сегмент, и пятое место – шаг вперед. Надеюсь, в воскресенье сценарий будет похожим. Я рассчитываю на хорошую гонку и хорошую борьбу с Фернандо».

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