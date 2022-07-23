Гельмут Марко: «Мы доказали наличие отличного гоночного темпа»

Советник подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«За отправную точку мы взяли задачу достичь хорошей скорости на дистанции гонки и удерживать уровень износа шин в пределах нормы. И мы доказали наличие отличного гоночного темпа в третьей тренировке, показав впечатляющие времена прохождения круга на длинном отрезке.

В то же время сегодня мы были близки к поулу. Хотя я должен сказать, что «Феррари» отлично отыграли свою стратегию с Леклером и Сайнсом. Так что я думаю, что на самом деле наше отставание составило бы не 0,3, а 0,1 секунды.

В гонке будет очень жарко, это тоже сыграет важную роль. А с учетом того, что у нас будет две машины в лидирующей группе (против одной ), я думаю, что у нас хорошие позиции перед стартом гонки», – рассказал Марко.

Леклера на поул тянул напарник – разгонял Шарля на важной прямой, хотя штраф за мотор уничтожил смысл в его квале

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