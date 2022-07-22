Ландо Норрис: «Галопирование – хороший знак, надеюсь. Иногда это показывает, что болид развивается правильно»

Пилот поговорил о плюсах галопирования.

На Гран-при Франции команда привезла обновления, и в практиках MCL36 подскакивал.

«У нас несколько раз случалось такое в последних гонках. В Сильверстоуне тоже были сильные подпрыгивания. Это не стало неожиданностью или шоком. Надеюсь, это хороший знак – мы можем улучшать машину, и это приводит к галопированию.

Если не считать «Ред Булл», то у и сильно проявлялся эффект, и они, разумеется, гораздо быстрее нас. Может, как-то справился с этим с помощью всех своих средств.

Мы улучшаем машину и порой сталкиваемся с этим явлением. Может, это не всегда плохо. Иногда подскакивание показывает, что развитие идет в верном направлении. Попробуем понять, что происходит и, надеюсь, обнаружим, что это хороший признак, а не плохой», – сказал Норрис.

Ландо сообщил о том, что после обновлений машина стала управляться иначе:

«Не сказал бы, что пилотировать трудно. Ты очень восприимчив к переменам, и надо привыкнуть. Как только понимаешь, почему что-то идет не так, то можешь снова выжимать максимум. Так что это не хорошо и не плохо, просто у машины существуют ограничения в определенных местах при прохождении поворотов, и ты должен адаптироваться».

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