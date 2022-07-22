Себастьян Феттель: «Первый болид «Астон Мартин» давал больше прижимной силы на бумаге, но использовать ее мы не могли»

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, как продвигается работа над болидом.

Команда отказалась от первоначальной версии и с использует новый подход.

«Мы хорошо выглядим на автодромах с большим количеством медленных поворотов. Все машины оказываются на схожем уровне, и роль гонщика возрастает. В быстрых поворотах нам просто не хватает прижимной силы.

[Смена концепции по ходу сезона] поначалу стала шагом назад, но в будущем она раскроет новые возможности. Мы контролируем подскоки машины, рабочее окно увеличилось. На бумаге первый болид давал больше прижимной силы. Но использовать ее мы не могли, поскольку не было шанса опустить машину так, как этого требовала концепция. У «Мерседеса» были схожие проблемы», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Феттель, контракт которого истекает в конце сезона, заявлял, что намерен продолжить работу в «Астон Мартин». В то же время Себ признает, что бороться за высокие позиции будет проблематично:

«В данный момент победы гарантированы только в трех топ-командах. Эффект от введения потолка расходов, пожалуй, проявится только через несколько лет».

Себастьян Феттель: «Есть четкое желание продолжить работу с «Астон Мартин». Разговоры о «Макларене» – просто слухи»

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