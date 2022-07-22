Даниэль Риккардо: «Хочу остаться в «Формуле-1», я по-прежнему люблю гонки больше чего-либо другого»

Пилот рассказал, зачем выпустил заявление в соцсетях, в котором заверил о том, что не собирается уходить из «Формулы-1» и из британской команды.

В последние недели слухи журналисты многих изданий все чаще подвергали сомнениям будущее Риккардо в «Макларене» и «Формуле-1» вообще. А на место австралийца в «Макларене» прочили Себастьяна Феттеля и Алекса Албона.

Риккардо же в своем заявлении отметил, что его контракт с «Маклареном» действует до конца 2023 года. Правда, как выяснилось потом, Риккардо еще нужно будет официально активировать опцию продления контракта на год и уведомить об этом «Макларен».

«Сделав такое заявление, я просто нашел способ сказать: «Я сам принимаю решение о своем будущем». Понятно, что люди задавались разными вопросами, вроде «а что он будет делать, что будет дальше, будет ли он вообще выступать в «Формуле-1» и хочет ли он этого?» Вот и все. Так что нет. Я хочу остаться в «Формуле-1». И не только в «Ф-1», а в «Макларене».

Я могу сказать, что по-прежнему люблю «Формулу-1». И даже в те дни, когда я ее просто ненавижу, я в то же время в той же степени все равно люблю «Ф-1» и гонки. А трудности лишь мотивируют меня в стремлении вернуться к борьбе за самые высокие места, найти способ это сделать. Так что, проще говоря, я по-прежнему люблю гонки больше чего-либо другого», – рассказал Риккардо.

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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