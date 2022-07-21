Шарль Леклер: «Не планирую больше терять очки»

Пилот поделился мнением о перспективах команды на предстоящем и о шансах выиграть титул по итогам сезона.

«Победа в последней гонке была очень важна, особенно для меня, ведь до этого пять предыдущих гонок сложились для нас тяжело. Так что для нас было важно отыграть у Макса несколько очков.

Посмотрим, что будет в этот уик-энд. Ведь в последние годы нам было очень непросто на Гран-при Франции. Очень важным фактором будет работа с шинами, а у нас были с этим трудности. Вот почему на свободных заездах мы сосредоточим все свое внимание именно на данной области. Нужно постараться прибавить, чтобы быть максимально готовыми к гонке.

В Австрии «Ред Булл» лучше нас смотрелся с точки зрения прогрева шин. Хотя смотря на ход гонки я не могу быть расстроен тем, что мы медленнее «Ред Булл» прогревали свои шины, ведь это помогло нам на более позднем этапе.

Однако «Ред Булл» и правда зачастую очень сильно смотрится на первых кругах отрезка, здорово работая с шинами, в то время как для нас это является слабой стороной. Тем не менее, оценивать стоит все-таки общую картину – и с точки зрения работы с резиной в целом мы можем быть довольны.

Моя цель по-прежнему выиграть титул. Я не планирую больше терять очки – мы и так потеряли уже достаточно, а 38 очков – это достаточно большое отставание. Но это не значит, что в такой ситуации стать чемпионом невозможно.

Я по-прежнему верю в титул – как верил пять гонок назад. Мы допускали некоторые ошибки, у нас были проблемы с надежностью, но теперь нам нужно постараться превосходно провести остаток сезона. Тогда, я уверен, мы сможем до минимума сократить отставание от Макса», – рассказал Леклер.

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