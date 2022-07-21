Фернандо Алонсо: «Настоящей культуры боления больше нет, новые фанаты мало знают о «Ф-1»

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо посетовал на отсутствие фанатской культуры в «Формуле-1».

«Восприятие меня со стороны меняется время от времени. В 2007 году у людей был один взгляд на меня как гонщика и человека [после первого периода в ]. Это изменилось, когда я очень хорошо влился в .

Теперь появились новые болельщики, и я не хочу высказываться неуважительно, но они мало что знают о «Формуле-1». Они похожи на футбольных фанатов – просто следят за результатами. Тот, кто побеждает – лучший гонщик, а пилоту на последней позиции не место в «Формуле-1». Они не особо понимают, как влияет скорость машины.

Восприятие меняется как на американских горках. Когда проводишь хороший уик-энд, ты чуть ли не бог. После плохого этапа ты оказываешься слишком старым, слишком молодым или каким-нибудь еще.

Мы все через это проходим. Сегодняшние фанаты просто смотрят гонку, получают эмоции и отключаются до следующего воскресенья. Настоящей культуры «Формулы-1» больше нет», – заключил гонщик .

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