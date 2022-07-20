Риккардо о том, как ударил Норриса мячом: «Тут же подумал, что Ландо получит травму, пропустит гонку, и британские фанаты будут меня ненавидеть»

Гонщик «Макларена» рассказал, что почувствовал, когда ударил мячом.

Перед Гран-при Великобритании напарники скакали на мячах-прыгунах по старт-финишной прямой «Сильверстоуна», и Риккардо «наказал» Норриса, который решил выиграть соревнование, пробежав с мячом в руках.

«Я буквально вернулся в школу – когда понимаешь, что сделал что-то не то, сразу же думаешь: «О, нет». Ты знаешь, что тебя вызовут к учителю или директору.

Как только мяч вылетел из моих рук, я подумал, что он свалится на спину и получит травму на глазах домашних трибун, мои британские фанаты начнут меня яростно ненавидеть, Ландо травмируется и не сможет выступить… Все эти мысли быстро пробежали у меня в голове. Я моментально пожалел.

К счастью, кто-то наверху решил, что Ландо не получит травму и все будет нормально», – рассказал Дэн.

Лидер «Макларена» получил по лицу мячом на гонке прыгунов. Напарник выигрывал и не простил жульничество

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