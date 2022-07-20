Гран-при Франции-2022. Расписание трансляций

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Sports.ru представляет календарь 12-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Франции.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» на автодроме «Сильверстоун» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. В рамках уик-энда состоится четвертый этап Серии W.

Поль-Рикар, Ле-Кастелле
22-24 июля 2022 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 15:00 🌦️
2-я практика: 18:00 🌦️
 
Суббота
 
3-я практика: 14:00 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
 
Воскресенье
 
Гонка: 16:00 ☀️
 
Расписание заездов «Формулы-2» и Серии W
 
Пятница
 
Практика Серии W: 11:40
Практика «Ф-2»: 12:35
Квалификация «Ф-2»: 19:30
Квалификация Серии W: 20:25
 
Суббота
 
Гонка Серии W: 15:50
1-я гонка «Ф-2»: 19:00
 
Воскресенье
 
2-я гонка «Ф-2»: 10:35
 
время московское
 

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