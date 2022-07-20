Гран-при Франции-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 12-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Франции.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» на автодроме «Сильверстоун» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. В рамках уик-энда состоится четвертый этап Серии W.

Поль-Рикар, Ле-Кастелле

22-24 июля 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 15:00 🌦️

2-я практика: 18:00 🌦️

Суббота

3-я практика: 14:00 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 16:00 ☀️

Расписание заездов «Формулы-2» и Серии W

Пятница

Практика Серии W: 11:40

Практика «Ф-2»: 12:35

Квалификация «Ф-2»: 19:30

Квалификация Серии W: 20:25

Суббота

Гонка Серии W: 15:50

1-я гонка «Ф-2»: 19:00

Воскресенье

2-я гонка «Ф-2»: 10:35

время московское

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