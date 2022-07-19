На Гран-при Франции оба пилота «Уильямса» будут выступать за рулем обновленных болидов

Глава отдела разработки болида Дэйв Робсон рассказал, что на оба пилота команды будут работать за рулем обновленных болидов.

В «Уильямсе» изначально подготовили новинки к этапу в Великобритании, однако деталей хватило только на одну машину – которой управлял Алекс Албон. При этом проведение полноценных тестов не удалось из-за того, что Албон попал в аварию.

Подготовить обновленные машины для обоих пилотов в «Уильямсе» смогли только к предстоящему этапу на «Поль-Рикаре».

«Установив несколько новых деталей на болид в последних гонках, сейчас мы наконец-то можем позволить себе поставить новинки на оба болида. И хотя погода на этапе в Сильверстоуне, а также проведение спринта в рамках Гран-при Австрии сделали условиях для теста новинок далеко не идеальными, мы получили достаточно обнадеживающей обратной связи, чтобы быть уверенными в том, что новинки позволили «Уильямсу» сделать шаг вперед.

Учитывая, что погода по ходу уик-энда скорее всего будет теплой и сухой, в пятницу мы постараемся помочь Ники побыстрее адаптироваться к работе с новинками, а также продолжим исследовать особенности работы болида в новой конфигурации», – рассказал Робсон.

«Ред Булл» развивает болид под Ферстаппена – и расстраивает второго пилота. Объяснение команды – «это совпадение, машина так быстрее»

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