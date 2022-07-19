Гельмут Марко: «Буду работать в «Ред Булл», пока меня не уволят»

Советник «Ред Булл» рассказал, что не планирует уходить с работы из австрийской команды, несмотря на преклонный возраст. В этом году Марко уже исполнилось 79 лет.

«Все это история страсти к гонкам, а я большой энтузиаст. Я люблю «Формулу-1» и люблю побеждать. Ничто из моей деятельности не вызывает у меня стресса. Я чувствую себя отлично и буду выполнять свою работу до тех пор, пока смогу, или пока меня не уволят», – рассказал Марко.

Также австриец признал, что завоевание титула в 2021 году стало лучшим моментом в карьере Марко:

«Да, потому что мы положили конец доминированию , которое началось в 2014 году с переходом на новый моторный регламент. Мы много страдали и многое перенесли за эти году. «Хонда» прошла очень длинный путь, чтобы наконец построить качественный двигатель. А потом мы выиграли чемпионский титул с пилотом из нашей молодежной программы, победив семикратного чемпиона «Формулы-1». Конечно же, это был величайший момент».

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