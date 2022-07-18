Кристиан Хорнер: «Ненадежность «Феррари» не успокаивает «Ред Булл»

выразил отношение к проблемам «Феррари».

«Успокаивает ли нас ненадежность «Феррари»? Не сказал бы. Мы не слишком сосредоточены на соперниках и никак не можем контролировать или влиять на это. Надо заниматься собой и выжимать максимум из нашей машины.

[В Австрии] у них был очень сильный болид, они вполне могли финишировать первым и вторым», – отметил руководитель «Ред Булл».

Хорнер уверен, что борьба за титул далека от завершения:

«Определенно. Позади лишь половина чемпионата, расклады довольно серьезно меняются. Впереди огромный путь.

Я бы сказал, что в Австрии мы минимизировали потери: выиграл поул, завоевали победу в спринте и заняли второе место [в гонке]. Макс [Ферстаппен] потерял только пять очков по отношению к Шарлю [Леклеру] в личном зачете, а ущерб в Кубке конструкторов относительно небольшой».

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