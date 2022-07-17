Тото Вольфф: «Мне кажется, решение «Феррари» дать пилотам бороться друг с другом – это здорово»

Исполнительный директор Тото Вольфф поделился мнением о том, стоит ли «Феррари» уже начать применять командную тактику в борьбе с и .

На данный момент Ферстаппен лидирует в чемпионате, опережая на 38 очков. Его напарник Карлос Сайнс, занимающий четвертую позицию, отстает от лидера на 75 очков.

При этом в «Феррари» пока не применяют командную тактику и разрешают пилотам бороться – однако считается, что эта борьба между напарниками мешала команде в последних гонках.

«Вообще мне кажется, что их решение дать своим пилотам бороться – это здорово. Да, если разрешить своим пилотам бороться, вам будут говорить, что из-за этого вы «теряете очки относительно своего главного соперника». Однако если вы запретите своим пилотам бороться друг с другом, комментариев будет еще больше – и вас будут критиковать за то, что вы так рано начали использовать командную тактику.

Поэтому в этом случае «Феррари» приходится выбирать из двух зол. Лично я знаю, как бы действовал на месте (смеется)», – рассказал Вольфф.

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